МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Между Россией и США существует потенциал для сотрудничества по климатической повестке и зеленой экономике, считает руководитель Департамента мировой экономики и заведующий Лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности, с президентом Владимиром Путиным — по телефону, а с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым — во время личных встреч.

"Я думаю, что потенциал для взаимодействия действительно есть. Ближе ли наш подход к американскому — сложно сказать. На самом деле наш подход довольно сложно определить. В этом смысле давать какие-то оценки довольно затруднительно. Но США для нас могут быть более удобным партнером (чем ЕС — ред.), потому что понятны довольно механизмы взаимодействия и каналы взаимодействия. У нас есть общие весьма понятные прикладные интересы по борьбе с изменением климата в Арктике. И это довольно большой пласт работы", — сказал Макаров в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, США более лояльно и доброжелательно смотрят на атомную энергетику, например, как метод борьбы с изменением климата, чем Европейский союз, где многие страны атомную энергетику не признают в качестве зеленой.

"А США все-таки сами являются крупными производителями ископаемого топлива и в общем даже начинают экспортировать ископаемое топливо. То есть, здесь тоже есть некие общие интересы", — добавил Макаров. Решетников рассказал, чем опасно трансграничное углеродное регулирование

При этом эксперт отметил, что, с другой стороны, в США подход к политике по отношению к изменению климата формируется и формируется довольно близко к тому, что наблюдается в Европейском союзе. Причиной этого, по словам эксперта, является то, что США подвержены сильным волнам в зависимости от смены президентской администрации в Белом доме.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России и спецпрезидента США по вопросам климата в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.