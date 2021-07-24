ВАШИНГТОН, 24 июл — ПРАЙМ. США не будут опасаться вводить новые санкции против КНР в случае необходимости, ответным санкциям не придают значения, сообщил журналистам в субботу высокопоставленный представитель администрации США.

"Должно быть ясно, что мы не должны бояться заставлять Китай платить там, где они нарушают международные нормы", — сказал он на брифинге.

По его словам, первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе визита в Китай 25-26 июля не будет придавать внимания ответным санкциям со стороны Пекина.

"Она едет на переговоры и не считает, что ответные санкции Китая будут использоваться в качестве рычага (на переговорах — ред.)", — сказал представитель администрации. "Нафтогаз" согласен с "Газпромом", что тарифы должны определяться рынком

По его утверждению, международные действия во главе с США "привлекли внимание" Китая.

Ранее в пятницу Китай объявил введение санкций в отношении семи бывших американских чиновников и организаций в связи с их "ошибочными действиями" в отношении Гонконга. В санкционном списке оказались: бывший министр торговли США Уилбур Росс, председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью, бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс, председатель Национального демократического института США Ким До Юн, полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг, директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон и Комитет по демократии Гонконга.