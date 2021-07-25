МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Различные заявления ближних и дальних партнеров России относительно газопровода "Северный поток — 2" насчитывают уже не один год, пишет автор РИА Новости в своей статье. На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"

И, высказывал уверенность министр иностранных дел Украины Кулеба, "еще впереди очень много вещей, в том числе сертификация, страхование, и, главное, очень много вопросов".

Автор статьи пишет, что уверенность или, по крайней мере, желание Кулебы, чтобы эта музыка была вечной, можно понять. "Если не будет вещей и вопросов насчет газопровода, чем вообще будет заниматься украинская дипломатия?", — спрашивает он.

Украина недовольна даже последним, ничуть не любезным по отношению к Москве совместным заявлением Германии и США. Напомним, они постановили, что Берлин обязуется "добиваться санкций в отношении России, если российская сторона будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран", а равно "добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа".

При этом из немецких и особенно американских уст это звучит довольно забавно, добавляется в материале.

"Мы шарашим санкциями — то есть экономическим оружием — направо и налево, но если Москва попробует применить энергетические санкции (хотя она еще никогда этого не делала), санкционный ответ свободного мира будет ужасным. Поговорка "чья бы корова мычала…" в Сияющем Городе неизвестна", — пишет автор.

Желание, чтобы Москва продлила соглашение по украинскому газовому транзиту, тоже примечательно. Выгодно это Москве или невыгодно, рентабельно или нерентабельно, партнеров не интересует. Главное, чтобы Киев продолжал получать выгоды интересные.