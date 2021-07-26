МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протест Японии из-за посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Итурупа, отметил, что глава правительства РФ посещает те российские регионы, которые считает необходимым.

"Это председатель правительства РФ, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос об условиях заключения мирного договора с Японией, Песков отметил, что "предпочел бы так однозначно не формулировать какие-то условия — это очень сложная субстанция".

Говоря о том, как донести до Японии позицию РФ, Песков отметил, что российская позиция неоднократно доводилась до японских коллег в ходе переговоров на самых разных уровнях, в том числе и на высшем, эта работа будет продолжаться.

Пресс-секретарь президента добавил, что со стороны России есть твердая политическая воля на развитие отношений с Японией.

По его словам, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным предпринимаются усилия, чтобы выйти на мирный договор с Японией.

"На этом пути существуют известные, хорошо известные трудности, сложности, но несмотря на их наличие, по крайней мере, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Россия очень ценит экономическое, инвестиционное взаимодействие, рассчитывает, что оно будет продолжаться.

Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории", как в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.

В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп. Мишустин озвучил предложения по поддержке экономики Курил

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.