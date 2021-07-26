ЖЕНЕВА, 26 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в очередной раз не согласились с предложением большинства членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.

По его словам, в понедельник на заседании Органа по разрешению споров ВТО Мексика, выступая от имени 121 члена организации, снова внесла на рассмотрение предложение о начале процесса отбора кандидатов для заполнения вакансий в Апелляционном органе. Как отметил собеседник, 20 представителей стран-участниц ВТО взяли слово, чтобы подчеркнуть значимость скорейшего выхода из тупика, связанного с назначением новых кандидатов, и восстановления работы Апелляционного органа. Худшее уже позади: что будет с рынком облигаций после повышения ставки ЦБ

"Соединенные Штаты заявили, что они не могут поддержать предложенное решение. У США по-прежнему возникают системные проблемы с Апелляционным органом, которые они объясняли и поднимали в течение последних 16 лет", — сообщил журналистам источник.

Как заявили США, они считают, что члены ВТО должны провести фундаментальную реформу, чтобы система урегулирования споров оставалась жизнеспособной и заслуживающей доверия, и что эта система может и должна лучше поддерживать функции ВТО по ведению переговоров и мониторингу.

Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.