ЖЕНЕВА, 26 июл — ПРАЙМ. Евросоюз пока не запрашивал консультации с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по спору вокруг российского закона о виноделии, сообщил журналистам в понедельник торговый источник в Женеве.

"По этому поводу в ВТО ничего не вносилось. Европейский союз не запрашивал в ВТО консультации по спору с Россией", — сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос. США продолжают блокировать решение по вакансиям в ВТО

Он допустил, что Москва и Брюссель ведут соответствующие переговоры, но отметил, что ВТО к ним не причастна. "К сожалению, я не могу сказать вам, каков статус этих дискуссий, если они действительно имеют место", — заключил источник.

Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.