МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора о том, что Анкара могла бы признать Крым в обмен на признание Северного Кипра, заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок. Кремль назвал позицию Польши по "Северному потоку - 2" непонятной

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал высказал мнение о том, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.

"Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. А во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок. Это исключено", — сказал Песков журналистам.