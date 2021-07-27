АНКАРА, 27 июл — ПРАЙМ. "Сделка" между Россией и Турцией по обмену признания Крыма в составе РФ и Турецкой республики Северного Кипра, чей суверенитет признаёт только Анкара, нереалистична, так как эти регионы имеют разный статус, заявил РИА Новости турецкий дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил одному из российских СМИ, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимость самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.

"Ни в коем случае не поддерживаю подобные рассуждения о взаимном признании Турцией и Россией Крыма и Северного Кипра. Крым и Северный Кипр не тождественны по статусу, поэтому не подлежат аналогичным действиям в отношении их признания. Крым был присоединен Россией в качестве части своей территории. Северный Кипр — независимое государство, признания которого хочет Турция. Поэтому все подобные предложения о взаимном признании ни с какой стороны нереалистичны", — сказал Йылмаз.

Однако, по его словам, нереалистичность подобной сделки не означает, что Турция никогда не признает Крым в составе РФ. "Если гипотетически представить, что Турция присоединит Северный Кипр и захочет его признания как части собственной территории, тогда в какой-то мере его статус с Крымом сравнялся бы. Но это также нереалистично", — добавил Йылмаз. В Кремле исключили возможность сделки с Турцией по признанию Крыма

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая только юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.