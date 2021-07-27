МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд сохранил прогноз по динамике мировой экономики и ожидает в 2021 году роста глобального ВВП на 6%, следует из июльского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

Прогноз на 2022 год был улучшен. Теперь МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 4,9% вместо апрельской оценки в 4,4%.

МВФ отметил, что несмотря на сохранение прогноза роста ВВП в 2021 году, фонд внес некоторые корректировки, отражающие различия в течении пандемии и политических подходах в странах с развитой и развивающейся экономикой.

"Пересмотр в сторону повышения (прогноза — ред.) на 0,5 процентного пункта в 2022 году в значительной мере отражает ожидаемую дополнительную фискальную поддержку в США с соответствующими эффектами для мировой экономики", — говорится в докладе.

В 2020 году, по июльской оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,2%. В апрельском докладе падение глобальной экономики по итогам прошлого года оценивалось в 3,3%.

Фонд улучшил прогноз по росту экономики США на 2021 год на 0,6 процентного пункта по сравнению с апрельскими ожиданиями — до 7%, следует из доклада.

В следующем году, согласно прогнозам, рост ВВП страны составит 4,9% против ожиданий апреля в 3,5%.

По оценкам МВФ, в 2020 году падение ВВП США составило 3,5%.

МВФ также улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 4,6% с 4,4%, ожидавшихся в апреле, говорится в релизе фонда.

Фонд прогнозирует, что ВВП Германии вырастет в 2021 году на 3,6%, Франции — на 5,8%, Италии — на 4,9%, Испании — на 6,2%.

В 2020 году, по оценке МВФ, падение ВВП еврозоны составило 6,5% вместо апрельской оценки снижения в 6,6%. Снижение экономики Испании составило в прошлом году 10,8%, Италии — 8,9%, ВВП Франции в 2020 году сократился на 8%, Германии — на 4,8%.

Прогноз роста ВВП еврозоны в 2022 году был улучшен МВФ до 4,3% с апрельского прогноза на уровне 3,8%. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Прогноз по росту экономики Китая в 2021 году был ухудшен до 8,1% по сравнению с апрельской оценкой в 8,4%, говорится в прогнозе фонда.

По оценке МВФ, рост ВВП Китая в 2020 году составил 2,3%. Прогноз на 2022 год улучшен на 0,1 процентного пункта, до роста в 5,7%.

"Прогноз (роста ВВП — ред.) Китая на 2021 год понижен из-за сокращения государственных инвестиций и общей бюджетной поддержки ", — говорится в докладе.