МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам двухдневного июньского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 28 июля, в 21.00 мск. Фондовые биржи Азии снижаются вслед за рынками США

В 9.00 мск исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что в августе индикатор вырастет до 1 пункта с уровня июля в минус 0,3 пункта.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Как ожидают аналитики, за неделю по 23 июля коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) снизились на 2,9 миллиона баррелей, до 436,8 миллиона.