ЖЕНЕВА, 28 июл — ПРАЙМ. Консультации России и США по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили собеседники РИА Новости в американской и российской делегациях.

Встреча проходит в развитие договорённостей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми.

Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Польша смирилась с тем, что "Северный поток-2" будет достроен

В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьёзен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.