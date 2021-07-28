МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящаяся на головную компанию, в первом полугодии 2021 года составила 3,823 миллиарда долларов против убытка в 876 миллиона за аналогичный период 2020 года, сообщается в отчете компании. Акции российских компаний отыгрывают позитивную конъюнктуру рынков

Разводненная прибыль в пересчете на акцию в январе-июне текущего года составила 0,96 доллара против убытка в 0,22 доллара за аналогичный период в прошлом году. Выручка Ford составила 62,98 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 17,3%.

Чистая прибыль за второй квартал составила 561 миллиона долларов, что почти в два раза меньше уровня предыдущего года, когда прибыль составляла 1,117 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в апреле-июне составила 0,14 доллара против 0,28 доллара в прошлом году. Квартальная выручка при этом увеличилась на 38%, до 26,752 миллиарда долларов.

"В апреле, когда ситуация с полупроводниками ухудшилась, Ford заявил, что ожидает падения производства на 50% во втором квартале, что привело бы к убыткам в отчетном периоде. По факту, Ford добился большего, чем ожидалось", — говорится в релизе компании.

Акции Ford дорожают на постмаркете на 2,4%.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.