ВАШИНГТОН, 28 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден приветствует достижение конгрессом консенсуса по инфраструктурному плану, считает, что это обеспечит конкурентоспособность США в XXI веке. Банк России выступил с рядом инициатив

Ранее в среду обе партии конгресса согласовали план развития инфраструктуры США, на который из федеральной казны будет выделено 500 миллиардов долларов. Первые процедурные голосования по нему могут начаться уже в четверг. Байден изначально запрашивал на развитие инфраструктуры 1,9 триллиона долларов.

"Эта сделка показывает миру, что наша демократия может работать, добиваться результата и творить большие дела", — заявил Байден по оглашении достигнутой договоренности.

Он добавил, что "это соглашение поможет обеспечить, чтобы Америка могла конкурировать в мировой экономике в гонке за XXI век с Китаем и всем остальным миром". По словам Байдена, инвестиции в инфраструктуру "ни на цент не повысят налог для тех, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, а также не приведут к налогу на топливо или дополнительных сборам за электромобили".

Ранее Белый дом сообщил, что согласованный в конгрессе США план по инфраструктуре включает более чем 500 миллиардов долларов федеральных вложений. Из них более 100 миллиардов пойдут на строительство дорог, мостов и другие крупные проекты, более 70 миллиардов — на транспортировку чистой энергии, 65 миллиардов — на широкополосный интернет. Инвестиции в десятки миллиардов долларов будут предназначены на модернизацию транспорта, восстановление окружающей среды, улучшение водопроводных систем. Рубль символически прибавляет в ожидании решения ФРС США

По информации Белого дома, финансироваться план будет за счет не потраченных средств из экстренных фондов, "таргетированных" пошлин на корпоративных пользователей инфраструктуры, более жесткого режима взимания налогов с криптовалют, а также за счет более значительного экономического роста.