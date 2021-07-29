США выделили на план развития инфраструктуры 500 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 28 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден приветствует достижение конгрессом консенсуса по инфраструктурному плану, считает, что это обеспечит конкурентоспособность США в XXI веке.
Ранее в среду обе партии конгресса согласовали план развития инфраструктуры США, на который из федеральной казны будет выделено 500 миллиардов долларов. Первые процедурные голосования по нему могут начаться уже в четверг. Байден изначально запрашивал на развитие инфраструктуры 1,9 триллиона долларов.
"Эта сделка показывает миру, что наша демократия может работать, добиваться результата и творить большие дела", — заявил Байден по оглашении достигнутой договоренности.
Он добавил, что "это соглашение поможет обеспечить, чтобы Америка могла конкурировать в мировой экономике в гонке за XXI век с Китаем и всем остальным миром". По словам Байдена, инвестиции в инфраструктуру "ни на цент не повысят налог для тех, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, а также не приведут к налогу на топливо или дополнительных сборам за электромобили".
Ранее Белый дом сообщил, что согласованный в конгрессе США план по инфраструктуре включает более чем 500 миллиардов долларов федеральных вложений. Из них более 100 миллиардов пойдут на строительство дорог, мостов и другие крупные проекты, более 70 миллиардов — на транспортировку чистой энергии, 65 миллиардов — на широкополосный интернет. Инвестиции в десятки миллиардов долларов будут предназначены на модернизацию транспорта, восстановление окружающей среды, улучшение водопроводных систем.
По информации Белого дома, финансироваться план будет за счет не потраченных средств из экстренных фондов, "таргетированных" пошлин на корпоративных пользователей инфраструктуры, более жесткого режима взимания налогов с криптовалют, а также за счет более значительного экономического роста.
https://1prime.ru/world/20210729/834322153.html