МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Несмотря на угрозу американских санкций, газопровод "Северный поток-2" построен на 99%. RT обсудило причины успеха российского проекта с экспертами. В Сенате США требуют ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Напомним, что на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода.

"Северный поток — 2" построен на 99%, судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы, сообщил 28 июля оператор Nord Stream 2 AG.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает "важной вехой", что наша страна смогла собственными силами достроить Nord Stream-2.

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"Академик Черский", у него был совсем небольшой участок в немецкой акватории, на мелководье, он должен был проложить 2,7 километра трубы, и он это сделал, основное слово теперь за трубоукладочной баржей "Фортуна", она идёт довольно хорошими темпами. Окончательный срок трубоукладочных работ зависит только от погоды", — прокомментировал эксперт.

"Ни у кого нет сомнений в том, что он будет достроен и введён в эксплуатацию. И даже американцы признали, что санкции не помогли. Это тоже такой красноречивый прецедент, американцы вводят какие-то санкции, а страна не только не отказывается от своих действий, но и завершает проект, девальвируя таким образом американский санкционный режим. Очень важный момент, когда мы показываем, что санкции США не всесильны", — резюмировал Юшков.