МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Около 17 миллионов тонн свежих продуктов на 1,6 триллиона рублей в России ежегодно оказываются на свалке, 45% из них приходится на фрукты и овощи, заявила РИА Новости член рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алина Осьмакова. Обнаружены мошеннические схемы телефонного "майнинга" криптовалют

"В России объем пищевых отходов достигает около 17 миллионов тонн в год, этот показатель эквивалентен стоимости продуктов в объеме 1,6 триллиона рублей, или около 12% от всего оборота розничной торговли продуктами питания и 1,58% от ВВП страны в 2018 году", — рассказала Осьмакова в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121".

Она добавила, что в мире ежегодно выбрасывается не менее 20% произведённых продуктов питания – около 884 миллионов тонн, этот показатель соизмерим с примерно 44% всех бытовых отходов домохозяйств.

Эксперт добавила, что по данным ритейлеров, средний магазин формата "у дома" еженедельно генерирует 600 килограммов пищевых отходов. В основном это продукция с истекшим сроком годности. "Практически весь этот объем пищевых отходов (94%) попадает на свалки и полигоны, где становится источником загрязнения почвы, воды и воздуха. При их захоронении выделяется порядка 2,4 миллиона тонн метана, а также аммиак, сероводород, ароматические углеводороды, меркаптаны, спирты, хлорэтилен и другие опасные для здоровья людей и животных соединения", — сообщила Осьмакова.

"Примерно 45% от всей массы пищевых отходов в магазинах формата "у дома" приходится на фрукты и овощи, далее следуют продукты "ультра фреш" (мясо, рыба, птица) – 30%, а товары с коротким сроком годности — торты, молочная гастрономия, мясные деликатесы, колбасы, бакалея — составляют оставшиеся 25%. Несущественно отличается структура пищевых отходов у супермаркетов и гипермаркетов – за счет наличия собственного производства, которое генерирует примерно 5% всех отходов, товары с коротким сроком годности составляют 20%, по всем оставшимся продуктовым группам соотношение аналогичное с магазинами "у дома", — добавила эксперт. Турция хочет начать добычу газа в Черном море

Она считает, что магазинам невыгодно перерабатывать такие продукты, потому что за это нужно платить, а организация пунктов бесплатного фудшеринга (возможности раздавать еду бесплатно) так или иначе требует затрат. Снизить количество производимых пищевых отходов в стране можно комплексно.

"Во-первых, необходимо изменить регулирование в сфере оборота нереализованной пищевой продукции и продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности. Во-вторых, развивать технологии переработки пищевых отходов и цифровые платформы распределения нереализованной пищевой продукции. Помимо этого нужно поощрять ориентированность компаний на устойчивое развитие в плане эффективного использования ресурсов и снижения количества отходов", — предложила Осьмакова.