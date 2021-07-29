МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 8,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), прогнозируют опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Эта статистика будет представлена в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 29 июля, в 15.30 мск.

В это же время министерство труда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 24 июля. Эксперты ожидают, что показатель снизился на 39 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 380 тысяч заявок. Доллар дешевеет после заседания ФРС

В 10.55 мск Федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные по безработице в стране. Аналитики ожидают, что в июле показатель снизился до 5,8% с 5,9% в июне.

В 15.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует предварительные данные об инфляции в стране в июле. Аналитики прогнозируют, что годовой показатель составил 3,3% после 2,3% по итогам июня.