МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал "откровенным и циничным" шантажом требование сенаторов США ввести новые санкции против "Северного потока 2".

Ранее группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток 2".

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Он выразил уверенность в том, что уступка такому шантажу для администрации Байдена имела бы "катастрофические" внутриполитические последствия безотносительно к судьбе "Северного потока 2".

"Поэтому предположу, что данный сюжет, как бы он ни развивался внутри США, не будет иметь внешних последствий", — сказал Косачев.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.