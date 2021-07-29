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Безработица в Германии в июле снизилась до 5,7%
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Безработица в Германии в июле снизилась до 5,7% с 5,9% в июне, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения... ПРАЙМ, 29.07.2021
безработица, германия, новости, мировая экономика, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Безработица в Германии в июле снизилась до 5,7% с 5,9% в июне, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения уровня безработицы до 5,8%. Показатель июня сохранился на уровне 5,9%.
Число безработных в Германии снизилось на 91 тысячу по сравнению с июнем и составило 2,598 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 5,6% с 5,7% в июне, число безработных при этом уменьшилось до 2,59 миллиона с 2,614 миллиона человек.