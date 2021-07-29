МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сводный индекс делового и потребительского доверия (ESI) в еврозоне в июле поднялся до 119 пунктов со 117,9 пункта в июне, следует из данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN).

При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ждали значения сводного индекса доверия к экономике ESI на уровне 118,5 пункта. Значение июля, указывается в сообщении, стало максимальным за историю наблюдений, которая ведется с 1985 года. Безработица в Германии в июле снизилась до 5,7%

"В июле 2021 года индикатор экономических настроений (ESI) вырос в шестой раз подряд как в ЕС (+0,9 пункта), так и в еврозоне (+1,1 пункта). Текущий уровень (118 пунктов в ЕС и 119 пунктов в еврозоне) является самым высоким за историю наблюдений (то есть с 1985 года)", — говорится в релизе.

Показатель ESI для еврозоны остается выше уровня в 100 пунктов с марта.