МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Санкции в отношении России — действенная мера, заявил в интервью испанской газете País глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Сенате США требуют ввести новые санкции против "Северного потока-2"

"Персональные санкции, хотя так не кажется, влияют. Запрещать ездить и замораживать активы тех, у кого они есть, и которые можно найти, эффективные меры. Экономические санкции также, но имеют побочные эффекты, цену. Политика не может основываться только на санкциях, но приходит момент, когда их надо применять, потому что в противном случае это будет означать, что ты ограничиваешься заявлениями", — высказал свое мнение Боррель.

По его словам, "с экономической точки зрения Россия не является мощной державой", но имеет обычное вооружение и атомное оружие, а также следует учитывать нетрадиционные методы ведения войны, которые "затрагивают новые технологии, в применении которых она не слишком сомневается".

"Тем не менее мы должны искать формы взаимопонимания с Россией в темах, в которых она нам нужна — Арктика, энергетика", — добавил Боррель. Он считает, что в отношении России необходимо, с одной стороны, придерживаться стратегии сдерживания, с другой, "заключать соглашения по необходимым темам".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.