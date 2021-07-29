МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Международная система межбанковских переводов SWIFT запустила новый сервис, который поможет осуществлять трансграничные платежи на небольшие суммы быстрее и дешевле, говорится в сообщении системы. Экономист оценил перспективы отключения России от SWIFT

"SWIFT объявляет о запуске нового сервиса SWIFT Go, который позволит малому бизнесу и потребителям отправлять быстрые и безопасные трансграничные платежи в любой точке мира прямо со своих банковских счетов. Сервис сделает отправку платежей на небольшие суммы более доступной по цене", — сказано в сообщении.

Кроме того, новый сервис делает операции более предсказуемыми для клиентов. "Сумма, время, комиссии и валютный курс обмена при проведении платежа известны заранее. Отправитель и получатель платежа могут отслеживать его статус в режиме реального времени", — пояснили в SWIFT.

Отмечается, что с этим сервисом уже работает семь международных банков, в том числе крупнейший российский банк — Сбербанк.