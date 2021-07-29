МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США на 8,5% в пересчете на год.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за квартал, по первой оценке, составили 11,8% в пересчете на год после роста первого квартала 2021 года на 11,4%.

В то же время по первой оценке в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 12,2%. Годовая инфляция в ФРГ в июле рекордно ускорилась

ВВП США в первом квартале 2021 года вырос на 6,3% в пересчете на год и на 0,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. По итогам прошлого года экономика США снизилась на 3,4%. Такое снижение крупнейшей мировой экономики стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это было первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%. ВВП США в четвертом квартале 2020 года вырос на 4,5% в пересчете на год и снизился на 2,3% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.