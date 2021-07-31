МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Бумаги технологических компаний КНР, представленных на американских биржах, пережили худший месяц по динамике с глобального финансового кризиса 2008 года, пишет РБК со ссылкой на Financial Times. В ПФР назвали основные причины отказа в назначении детских пособий

Индекс Nasdaq Golden Dragon China, отслеживающий акции компаний Китая на NYSE и NASDAQ, в июле обрушился более чем на 22%.





Среди причин падения бумаг называют ограничения Пекина, наложенные на сервиса заказа такси Didi, представленный на Нью-Йоркской бирже. Кроме того, в июле 2021 года Китай ввел новые ограчения работы образовательных онлайн-платформ.





Последствием данных решений Пекина стало падение на этой неделе индекса Shanghai Shenzhen CSI 300 на 5,46%.