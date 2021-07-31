МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Европейский союз изучит вопрос введения санкций против Белоруссии из-за незаконных пересечений границы ЕС, сказано в заявлении главы дипломатического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом пишет РИА Новости. Проторговались. Кто в итоге оплатит украинский транзит

"Использование нуждающихся людей для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы… ЕС рассмотрит возможность введения ограничительных мер против причастных к незаконной организации притока мигрантов, нарушающей права человека, а также против лиц, вовлеченных в торговлю людьми", — отметил Боррель.

ЕС сообщил о росте числа задержаний мигрантов, которые незаконно пересекают границу Литвы с Белоруссией. В результате миграционного кризиса 2 июля Литва объявила экстремальную ситуацию.

Санкции могут коснуться лиц, ответственных за организацию передвижений нелегальных мигрантов, отметило агентство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может контролировать перемещение нелегальных мигрантов, так как у страны недостаточно для этого ресурсов и денежных средств.