США и Израиль договорились о расследовании инцидента с Mercer Street
США считают, что танкер Mercer Street в Индийском океане атаковали с беспилотника
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента Неда Прайса.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее заявило, что нападение на судно Mercer Street, скорее всего, было совершено с помощью беспилотника, пишет РИА Новости.
О нападении на танкер Mercer Street, принадлежащий Японии, ранее сообщила компания-оператор Zodiac Maritime. Атака произошла в Индийском океане, сообщило агентство. Два члена экипажа Mercer Street при этом погибли.
После нападения экипаж вновь продолжил управление танкером. Сейчас Mercer Street идет под защитой авианосца США "Рональд Рейган" и эсминца УРО "Митчер".
https://1prime.ru/world/20210801/834349819.html
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