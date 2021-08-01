МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента Неда Прайса. Через Telegram утекла база данных о 40 тысячах банковских операций

Центральное командование Вооруженных сил США ранее заявило, что нападение на судно Mercer Street, скорее всего, было совершено с помощью беспилотника, пишет РИА Новости.

О нападении на танкер Mercer Street, принадлежащий Японии, ранее сообщила компания-оператор Zodiac Maritime. Атака произошла в Индийском океане, сообщило агентство. Два члена экипажа Mercer Street при этом погибли.

После нападения экипаж вновь продолжил управление танкером. Сейчас Mercer Street идет под защитой авианосца США "Рональд Рейган" и эсминца УРО "Митчер".







