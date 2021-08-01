МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Сразу два америкакнских гиганта — Walmart и Disney — заявили о необходимости своим сотрудникам привиться от COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, крупнейший мировой развлекательный холдинг Disney заявил, что среди персонала обязаны вакцинироваться от коронавируса все штатные сотрудники на территории США и те, кто получает почасовую оплату в стране.

Будут должны привиться и те, кто захочет начать работать в компании, а тем, кто еще не привит, компания дала 60 дней на выполнение нового требования.

Что касается крупнейшей сети розничной торговли Walmart, который является еще и крупнейшим частным работодателем в США, то гигант обязал сделать прививку от COVID-19 всех офисных сотрудников компании и региональных управляющих. Срок — до 4 октября.

Требование не распространяется на работников магазинов и складов, из которой состоит большая часть штата Walmart. Однако компания готова выплатить бонус в $150 каждому за добровольную вакцинацию.