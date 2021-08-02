МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга. Как пишет Bloomberg, это означает, что его предельное значение снова начало действовать.

Отмечается, что к концу июня совокупная задолженность госдолга почти достигла $28,5 триллиона. Это $22 триллиона и накопленные долги с августа 2019 года.

В случае, если Конгресс США не решит приостановить действие лимита либо не увеличит его, Минфину страны будет нужно принимать чрезвычайные меры.

При достижении предела госдолга страна уже в октябре или ноябре текущего 2021 года окажется на пороге неисполнения своих обычных расходных обязательств. Другой вариант — допустить дефолт по госбумагам.

Без этого соглашения американский Минфин сможет распоряжаться только денежными остатками на счетах. Это $450 миллиардов. Другой вариант — использовать поступления в бюджет после планируемых расходов.

Минфин уже начал готовиться к возможным проблемам. Так, начиная с 30 июля ведомство приостановило выпуск ряда специальных ценных бумаг. Также Минфин начал использовать специальные долговые инструменты, не учитывающиеся при расчете долгового лимита. Еще одна возможность сэкономить для страны — приостановка инвестиций в фонды для пенсионеров госсектора.