МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Китайский центральный банк скорректировал свою стандартную политику и влил дополнительные объемы средств в финансовую систему, стараясь успокоить рынки. Ранее инвесторов напугали меры Пекина по ужесточению регулирования в ряде отраслей, и на биржах началась распродажа акций. Об этом сообщает Bloomberg. Рынок нефти с тревогой смотрит на Китай

Отмечается, что Народный банк Китая поддержал ликвидность в рамках сделок по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи на 30 миллиардов юаней (4,6 миллиарда долларов), увеличив объемы с 10 миллиардов юаней впервые с 30 июня. Такое вливание денег, пишет Bloomberg, расценивается как сигнал о том, что регуляторы рассчитывают успокоить ситуацию, которая сложилась на рынках после появления информации о реформах в образовательном секторе страны.

"Народный банк Китая добавил ликвидность сейчас, чтобы успокоить и поддержать рынки. Кроме того, спрос на средства больше, поскольку приближается конец месяца, отмечается некоторый дефицит", — объяснил Мин Мин, аналитик инвестиционного банка Citic Securities.

Операции с ликвидностью 29 июля прошли после того, как представители регулятора рынка ценных бумаг Китая встретились с руководителями крупных инвестиционных банков вечером 28 июля. Государственные СМИ также опубликовали серию статей, из которых можно заключить, что разгромные меры зашли слишком далеко. Некоторые аналитики предполагали, что связанные с правительством фонды могли начать вмешиваться в ситуацию, чтобы поддержать рынки. В итоге индекс биржи в Шэньчжэне CSI 300 вырос на 1,89%.