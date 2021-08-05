МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российские компании-экспортеры могут заплатить по трансграничному углеродному налогу Европы 760 миллиардов рублей за 10 лет, но большую часть этой суммы компенсирует рост цен на попадающую под налог продукцию, вызванный введением углеродного сбора, считают аналитики исследовательской группы "Петромаркет". Пошлины Евросоюза на российскую сталь сохранятся до решения ЕК

"Суммарно по алюминиевой промышленности, газохимии, цементной промышленности, черной металлургии отчисления по импортному углеродному сбору за ввоз на территорию ЕС продукции из России в целом за 10 лет с 2026 по 2035 год, по нашим оценкам, составят чуть более 760 миллиардов рублей в ценах 2021 года", — пишут аналитики в своём исследовании "Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как обернуть его в пользу России?"

При этом аналитики считают, что российские экспортеры не понесут заметных фискальных потерь от появления механизма. "Введение в ЕС импортного углеродного сбора вызовет рост цен на большинство продуктов российского экспорта, подпадающих под действие ТУР, который в значительной мере компенсирует расходы импортеров по оплате этого сбора. Исключением станет лишь электроэнергия", — объясняется в исследовании.

Так, по данным "Петромаркета", вызванный углеродным налогом рост цен на продукцию перечисленных отраслей принесет экспортерам как минимум 650 миллиардов рублей и покроет порядка 86% потерь от уплаты сбора. "Весьма вероятно, что рост цен будет еще более заметным, что вовсе исключит негативный эффект от взимания сбора", — полагают эксперты. Mosaic требует увеличения пошлин на импорт фосфатов из России в США

По мнению аналитиков "Петромаркета", ключевой риск для России от введения ТУР связан не с углеродным сбором как таковым, а с возможной потерей европейского рынка для российских экспортеров в долгосрочной перспективе.

Трансграничное углеродное регулирование (ТУР) — это механизм взимания с импортеров сбора за выбросы парниковых газов, имевшие место при производстве ввозимых на территорию ЕС товаров. Еврокомиссия опубликовала проект ТУР 14 июля, предполагается, что налог охватит поставки в Европу алюминия, цемента, электроэнергии, продукции черной металлургии, газохимии.