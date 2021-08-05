МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом полугодии 2021 года составил 246 миллионов евро, что в 32,9 раза ниже убытка годом ранее, говорится в отчетности компании. В первом полугодии Uber получил прибыль против убытка годом ранее

Убыток в пересчете на акцию составил 0,25 евро против убытка в 8,2 евро годом ранее. Выручка выросла при этом на 1,2% — до 23,182 миллиарда евро.

Чистый убыток компании за второй квартал составил 2,335 миллиарда евро, что в 4 раза ниже убытка годичной давности. Убыток в пересчете на акцию составил 2,38 евро против убытка в 9,72 евро годом ранее. Выручка выросла на 8% — до 10,854 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за минувшее полугодие выросла на 3,8% — до 8,859 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — снизилась на 2,2%, до 2,542 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения — выросла на 0,3%, до 11,667 миллиарда евро.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn). Штат составляет примерно 99 тысяч сотрудников.