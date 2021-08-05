МИД: Россия могла бы развить более интенсивное торгово-экономическое взаимодействие с ЕС
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Россия могла бы развить более интенсивное торгово-экономическое взаимодействие с ЕС, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными Евросоюзом против РФ, заявил РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"В торгово-экономической сфере мы могли бы развить более интенсивное взаимодействие, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными ЕС в отношении нашей страны. Это не наш выбор. Когда есовцы отменят ограничения, мы сможем пересмотреть ответные меры", — заявил Пилипсон в интервью РИА Новости.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00.
https://1prime.ru/world/20210805/834378787.html