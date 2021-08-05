МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Россия могла бы развить более интенсивное торгово-экономическое взаимодействие с ЕС, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными Евросоюзом против РФ, заявил РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Аналитики оценили потери российских экспортеров от углеродного налога ЕС

"В торгово-экономической сфере мы могли бы развить более интенсивное взаимодействие, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными ЕС в отношении нашей страны. Это не наш выбор. Когда есовцы отменят ограничения, мы сможем пересмотреть ответные меры", — заявил Пилипсон в интервью РИА Новости.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.

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