МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал поручение сотрудникам силовых ведомств закрыть "каждый метр" государственной границы. Это связано с тем, что жители республики не должны испытывать беспокойства. в том числе на фоне выдворения нелегалов через пропускные пункты сопредельных государств. Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", — приводит госагентство Белта слова белорусского лидера с совещания по вопросам ситуации на границе.

По данным агентства, белорусский лидер поставил силовикам цель усилить охрану границ, чтобы не допускать их нелегального пересечения.

"Как вы будете это делать, вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны — ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (нелегальных мигрантов — ред), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже… Мы их предупредили, а они пусть думают", — отметил президент.

По его словам, основную роль в сложившейся ситуации играют сопредельные государства. "Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", — добавил глава государства.

По словам официального представителя Госпогранкомитета республики Антона Бычковского, на белорусско-литвоской границе был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии. Он скончался при оказании первой помощи. В Совете безопасности республики сообщили, что покойный был гражданином Ирака, а Следственный Комитет Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство".