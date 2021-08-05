МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Начало производства российской вакцины от коронавируса в Египте запланировано на осень, заявил в четверг посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Посол России в Каире: Египет готов к возобновлению рейсов на курорты

"Осенью ожидается запуск производства данного высокоэффективного средства в самом Каире путем предоставления необходимой технологии", — написал посол в статье "О российско-египетских отношениях", копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам дипломата, РФ стремится к объединению усилий в противостоянии коронавирусу как новому глобальному вызову. Посол напомнил, что Египет получил несколько партий препарата "Спутник V", в том числе партии безвозмездно получили министерства обороны и военной промышленности, по делам молодежи и спорта для вакцинации египетских военнослужащих и спортсменов.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве в Египте более 40 миллионов доз "Спутника V" в год.

В стране зафиксированы более 284 тысяч случаев коронавируса, скончались более 16 тысяч пациентов. За сутки зарегистрированы 57 новых заболевших, скончались 10 человек.