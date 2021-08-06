ВАШИНГТОН, 6 авг — ПРАЙМ. Законопроект о триллионных инфраструктурных инвестициях, пользующийся поддержкой обеих американских партий, увеличит ожидаемый дефицит бюджета США на 256 миллиардов долларов в следующие десять лет, сообщило Бюджетное управление конгресса. Украина уверена, что не останется без газа с пуском "Северного потока-2"

"В 2021-2031 годах имплементация сенатской поправки 2137 к резолюции палаты представителей 3684 сократит прямые расходы на 110 миллиардов долларов, увеличит доходы на 50 миллиардов долларов и увеличит дискреционные расходы на 415 миллиардов долларов. В целом законопроект добавит 256 миллиардов долларов к прогнозируемым дефицитам за этот период", — сказано в докладе управления.

Американские власти хотят вложить более триллиона долларов в обновление инфраструктуры страны – от ремонта дорог и мостов до внедрения электромобилей и широкополосного интернета. Законопроект, предварительно согласованный парламентариями обеих палат, предполагает расширение бюджетных расходов на 550 миллиардов долларов сверх многолетнего плана.