Аналитики рассмотрели изменения на американском рынке труда
Безработица в США в июле снизилась до 5,7%, предполагают аналитики
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Безработица в США в июле снизилась до 5,7% с 5,9% в июне, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 870 тысяч после роста на 850 тысяч месяцем ранее, предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Министерство труда США опубликует статистику в пятницу, 6 августа, в 15.30 мск.
В 9.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные по динамике промышленного производства в стране. Эксперты полагают, что показатель в июне вырос в месячном выражении на 0,5% после снижения на 0,3% в мае.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 30 июля, их число снизилось на две, до 385 агрегатов.
https://1prime.ru/world/20210806/834388357.html
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