МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Безработица в США в июле снизилась до 5,7% с 5,9% в июне, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 870 тысяч после роста на 850 тысяч месяцем ранее, предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Заявки на пособие по безработице в США снизились хуже прогноза

Министерство труда США опубликует статистику в пятницу, 6 августа, в 15.30 мск.

В 9.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные по динамике промышленного производства в стране. Эксперты полагают, что показатель в июне вырос в месячном выражении на 0,5% после снижения на 0,3% в мае.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 30 июля, их число снизилось на две, до 385 агрегатов.