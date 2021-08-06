Промпроизводство в Германии в июне неожиданно снизилось
Промпроизводство в Германии в июне неожиданно снизилось на 1,3%
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 1,3% по отношению к маю, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.
Кроме того, показатель мая был пересмотрен: теперь министерство оценивает снижение производства в промышленности страны в 0,8% вместо первоначальных 0,3%.
При этом промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в июне снизилось на 0,9% к маю. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 2,9%, а потребительских товаров вырос на 3,4%.
"По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство в июне 2021 года было на 6,8% ниже с учетом сезонных и календарных изменений", — отмечает министерство.
https://1prime.ru/world/20210806/834388942.html
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