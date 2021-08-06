МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 1,3% по отношению к маю, сообщает министерство экономики и технологий страны. В Германии пока нет решения по заявке PGNiG о сертификации Nord Stream 2

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.

Кроме того, показатель мая был пересмотрен: теперь министерство оценивает снижение производства в промышленности страны в 0,8% вместо первоначальных 0,3%.

При этом промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в июне снизилось на 0,9% к маю. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 2,9%, а потребительских товаров вырос на 3,4%.

"По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство в июне 2021 года было на 6,8% ниже с учетом сезонных и календарных изменений", — отмечает министерство.