МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Организация объединенных наций (ООН) прогнозирует, что в текущем 2021 году порядка 270 миллионов человек столкнутся с потенциально опасной для жизни нехваткой еды. До пандемии продовольствия не хватало 150 миллионам человек, пишет The New York Times.

В то же время число жителей Земли, кто уже сейчас находится "на грани голода" (самая серьезная ступень продовольственного кризиса по классификации ООН) выросло до 41 миллиона человек. Год назад их было 34 миллиона.

На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа ООН в своем совместном с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН отчете отметила: в 23 регионах планеты с высоким уровнем голода в течение следующих четырех месяцев ситуация с нехваткой еды только усугубится.

На ухудшение будут влиять вооруженные конфликты, экономические последствия пандемии коронавируса, а также климатический кризис.

Речь шла в первую очередь о регионах Африки.



Также под угрозой голода находятся жители Центральной Америки,



Афганистана,



Северной Кореи.

Если говорить об Африканском континенте, то он отмечен экспертами как самый страдающий от нехватки еды. Здесь число новых случаев инфицирования здесь резко возросло. В последние месяцы гуманитарные организации забили тревогу по поводу Эфиопии — мирового лидера по числу голодающих. Другой острый регион — Южный Мадагаскар, здесь сотням тысяч человек не хватает продуктов после сильнейшей засухи.

Эксперты фиксируют уже много подряд высокую степень нехватки продовольствия в мире. В бедных странах к еще не разрешенным старым кризисам добавляются новые, в том числе — засухи и наводнения.

При этом гуманитарные организации утверждают, что за последние два года экономические потрясения, вызванные пандемией, ускорили распространение дефицита продовольствия.