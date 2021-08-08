МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Судебный приговор партнеру Baring Vostok французу Дельпалю приведет к негативным последствиям для бизнес-климата в России, заявил РИА Новости посол Европейского союза в России Маркус Эдерер. Европейское бизнес-сообщество разочаровал приговор по делу Baring Vostok

Дипломат убежден, что рассматривать коммерческий спор в уголовном суде недопустимо.

Фигуранты дела инвестиционного фонда Baring Vostok, по словам дипломата, "должно быть, чувствуют себя так, словно оказались в романе Кафки "Процесс".

Напомним, что в пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. Филипп Дельпаль, в частности, получил четыре с половиной года условно, а основатель инвестиционного фонда Калви — пять с половиной лет условно.