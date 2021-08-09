Лукашенко исключил возможность санкций против Украины
Лукашенко заявил, Белоруссия не собирается вводить никакие санкции против Украины
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МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается вводить никакие санкции против Украины, если бы Белоруссия хотела поставить Киев "на колени", то прекратила бы поставки горюче-смазочных материалов.
"С нашей стороны никаких санкций мы в отношении вас (Украины – ред.) вводить не собираемся. Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом (РФ Владимиром — ред.) Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах бы вынесли (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского и всех остальных", — заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
https://1prime.ru/world/20210809/834410060.html
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