МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в июле составил 102,1 пункта против 101,8 пункта в июне, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Капитализация Сбербанка превысила $100 миллиардов

Показатель в других странах неформального клуба БРИК в отчетном месяце в основном показал рост: в Китае — вырос до 102,4 пункта против 102,2 пункта, в Бразилии — снизился до 102,3 пункта со 102,6 пункта, в Индии — поднялся до 98,8 пункта с 98,7 пункта месяцем ранее.

"Индексы CLI для основных развивающихся экономик указывают на расхождение динамики. Устойчивый рост продолжается в Китае (промышленный сектор), стабильный рост продолжается в Индии, тогда как в Бразилии CLI продолжает указывать на замедление роста. Признаки ослабления темпа роста наблюдались в России", — оценивает ситуацию ОЭСР. Согласно данным доклада, в России индекс замедляет темпы роста четыре месяца подряд.

Агрегированный CLI стран "большой семерки" вырос в минувшем месяце до 100,7 пункта с июньского уровня в 100,6 пункта. Показатель поднялся во всех странах. Самый заметный рост был зафиксирован в Италии, а самый слабый — в США.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть-девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.