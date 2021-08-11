МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в июле в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорилась до 3,8% — максимума с 1993 года — с 2,3% в июне, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). По оценкам аналитиков, инфляция в США в июле замедлилась

В месячном выражении цены ускорили рост до 0,9% с 0,4% в июне.

Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в июле ускорили рост до 3,1% с 2,1% в годовом исчислении, а в месячном — выросли на 0,5%. Показатели также совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.