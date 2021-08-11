МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Сенат США в среду одобрил план по расходам на 3,5 триллиона долларов, включающий в себя траты на меры по борьбе с изменением климата и ряд внутренних социальных программ, пишет газета New York Times со ссылкой на результаты голосования. ФРС считает, что экономика США близка к началу "значительного прогресса"

Отмечается, что в новом плане также будут подразумеваться расходы на здравоохранение и образование на фоне намерения властей поднять налоги для богатых людей и корпораций с высокими доходами. Законопроект поддержали 50 сенаторов, 49 выступили против. Сенаторы также заблокировали поправку, которая была направлена на то, чтобы не допустить повышения каких-либо налогов.

Позднее по плану расходов проголосуют в палате представителей США.

Издание подчеркивает, что голосование прошло через несколько часов после принятия американским сенатом законопроекта о развитии инфраструктуры на 1,2 триллиона долларов.

Речь идет о крупнейших вложениях такого рода в новейшей истории. Администрация Джо Байдена считает, что это поможет США остаться впереди в конкуренции с другими странами, прежде всего с КНР.

Законопроект поддержали в сенате демократы и часть республиканцев. Белый дом также поддерживает законопроект, однако его принятие в палате представителей в нынешнем виде не гарантировано, поскольку демократы в палате согласны рассматривать его только в паре с дополнительными расходами на 3,5 триллиона долларов.