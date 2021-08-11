МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июле выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,5%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Сенат США одобрил план по расходам на $3,5 триллиона

Таким образом, инфляция в годовом выражении сохранилась на уровне июня, который стал рекордным с августа 2008 года.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления роста потребительских цен до 5,3% в годовом выражении и до 0,5% — в месячном.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам июля в годовом исчислении составила 4,3%, а за месяц цены выросли на 0,3%. Показатели также частично разошлись с прогнозами аналитиков, которые ждали их на уровне 4,3% и 0,4% соответственно.

Цены на продовольствие в США в июле поднялись на 0,7% в месячном выражении, на энергоносители — на 1,6%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,4%, а энергоносители — на 23,8%.