МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Японии в иностранной и национальной валютах на уровне "А", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства. Fitch улучшило прогнозы по рейтингам Грузии и Украины

Краткосрочные РДЭ в обеих валютах остались на отметке "F1+". Рейтинг странового потолка сохранен на уровне "AAA", рейтинг приоритетного необеспеченного долга — на уровне "A".

"Рейтинги Японии сбалансированы сильными факторами — развитой и богатой экономикой с соответствующими сильными стандартами управления и государственными учреждениями, и прогнозами слабого среднесрочного роста и очень высоким уровнем госдолга", — отмечается в сообщении.

Агентство Fitch также сохранило негативный прогноз по рейтингам Японии, учитывая неопределенность по поводу среднесрочных макроэкономических и бюджетных прогнозов из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Аналитики агентства оценивают рост ВВП страны в текущем году на 2,5% после снижения на 4,6% годом ранее, в 2022 году Fitch прогнозирует рост на 3%. В февральском прогнозе давалась оценка снижения ВВП в 2020 году на 5,3%, рост в 2021 году на 3,5%, в 2022 году — на 1,5%.

Негативные экономические последствия от коронавируса, как ожидается, будут слабее в среднесрочной перспективе, чем у многих других стран, считают аналитики. В релизе отмечается, что инфляция останется низкой — 0,3% в 2021 году и 0,7% в 2022 году — из-за слабой динамики по заработной плате, в результате чего целевой уровень инфляции в 2% останется недостижимым в ближайшие несколько лет.