МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В Китае опубликовали план по усилению контроля над стратегическими секторами экономики, в список включены технологии и здравоохранение, сообщают зарубежные СМИ, в том числе Financial Times, а также агентство Bloomberg. Опрошенные участники рынка опасаются, что это приведет к новым репрессивным мерам для бизнеса со стороны властей.

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Среди ключевых целей плана — "активно укреплять законодательство" с сфере национальной безопасности, технологий, общественного здравоохранения, культуры и образования, этнической религии, экологии, антимонопольного права, а также в вопросах, связанных с другими государствами. Власти Китая планируют также "усилить правоприменение в ключевых областях, связанных с жизненно важными интересами людей" — речь идет о продовольствии, фармацевтике, здравоохранении, природных ресурсах, экологии, безопасности труда, управлении городским хозяйством, транспорте, финансовых услугах, образовании. Власти не оставят без внимания "новые формы бизнеса", связанные с цифровой экономикой, искусственным интеллектом, big data, облачными вычислениями.  

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При этом в планах пятилетки развивать открытость и прозрачность правительства.

Аналитики, опрошенные Financial Times, считают, что китайскому бизнесу нужно готовиться к репрессиям.

"Регулирующие органы Китая будут продолжать внимательно изучать компании, которые работают в секторах, связанных с интернетом и технологиями, по ряду вопросов, включая листинг за рубежом, безопасность данных, конфиденциальность клиентов, антиконкурентные практики и нарушения при слиянии компаний", — цитирует газета начальника отдела исследований инвестбанка China Renaissance Брюса Панга. 

Инвесторы уже начали избавляться от бумаг компаний из секторов, которые попали в поле внимания властей. 