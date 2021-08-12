МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В Китае опубликовали план по усилению контроля над стратегическими секторами экономики, в список включены технологии и здравоохранение, сообщают зарубежные СМИ, в том числе Financial Times, а также агентство Bloomberg. Опрошенные участники рынка опасаются, что это приведет к новым репрессивным мерам для бизнеса со стороны властей.

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Кто станет следующим объектом давления в Китае со стороны властей

Аналитики, опрошенные Financial Times, считают, что китайскому бизнесу нужно готовиться к репрессиям.

"Регулирующие органы Китая будут продолжать внимательно изучать компании, которые работают в секторах, связанных с интернетом и технологиями, по ряду вопросов, включая листинг за рубежом, безопасность данных, конфиденциальность клиентов, антиконкурентные практики и нарушения при слиянии компаний", — цитирует газета начальника отдела исследований инвестбанка China Renaissance Брюса Панга.

Инвесторы уже начали избавляться от бумаг компаний из секторов, которые попали в поле внимания властей.