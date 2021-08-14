МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Евросоюз не будет снимать санкции с России из-за невыполнения Киевом минских соглашений, устранение санкционного режима привязано в целом к урегулированию ситуации на востоке Украины всеми сторонами, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Каневский. На Украине прогнозируют снятие санкций ЕС с России из-за ошибки Киева

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа может в ближайшее время снять санкции с России, об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ". По его мнению, на это решение западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения минских соглашений. Политик напомнил, что президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.

"Это очень странное заявление. Режим санкций напрямую завязан на роли России в урегулировании конфликта. То, что Киев не выполняет минские соглашения, не означает автоматического снятия санкций с России. Этого не следует из текста ни минских соглашений, ни санкционных законов", — сказал эксперт, комментируя РИА Новости заявление экс-депутата.

По словам Каневского, позиция Евросоюза заключается в том, что необходимо урегулировать конфликт на востоке Украине, с этим связан санкционный режим в целом, хотя он уже вышел за пределы только ситуации на Украине.

В середине июля главы МИД Европейского Союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.