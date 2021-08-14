МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита на Украину намерена поставить украинского президента Владимира Зеленского перед сложным выбором. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24". В России ответили на слова экс-депутата Рады о санкциях ЕС против России

По мнению бывшего дипломата, Меркель заставит Зеленского принять какие-либо решения по вопросу строительства газопровода "Северный поток — 2", а также по ситуации на Донбассе.

"Во время переговоров немецкий канцлер скажет: "Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?" Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Джо Байденом", — прогнозирует Климкин.

Бывший министр иностранных дел Украины добавил, что в противном случае Зеленскому не о чем будет разговаривать с Байденом в ходе своего визита в США, который намечен на коней августа.