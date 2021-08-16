2021-08-16T07:31:39+03:00
2021-08-16T07:31:39+03:00
2021-08-16T07:31:39+03:00
2021
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ВВП Японии во втором квартале вырос на 1,3%
Мировая экономика
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ВВП Японии во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют... ПРАЙМ, 16.08.2021
ввп, япония, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ВВП Японии во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 0,7%.
В квартальном выражении экономика Японии увеличилась на 0,3%, в то время как прогнозировался рост на 0,2%. По сравнению со вторым кварталом 2020 года показатель вырос на 7,5%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, вырос на 0,8% в квартальном выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 1,5% в квартальном выражении, частных – вырос на 2,1%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 2,9%, а импорт — на 5,1%.