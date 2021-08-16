МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ВВП Японии во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Эксперт научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 0,7%.

В квартальном выражении экономика Японии увеличилась на 0,3%, в то время как прогнозировался рост на 0,2%. По сравнению со вторым кварталом 2020 года показатель вырос на 7,5%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, вырос на 0,8% в квартальном выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 1,5% в квартальном выражении, частных – вырос на 2,1%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 2,9%, а импорт — на 5,1%.