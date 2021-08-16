МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Резкое повышение ставки ЦБ увеличило спекулятивный интерес к рублю. Спровоцировать локальное ослабление рубля может, как указывает ЦБ, "резкое сворачивание указанных позиций". В августе и в дальнейшем это может стать причиной резких движений на рынке, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Рубль – весьма волатильная валюта, к тому же сильно зависящая от экспорта энергоресурстов. ЦБ стремится сгладить колебания котировок, а не обеспечить максимально крепкий рубль, объясняет эксперт.

"Закупка валюты на внутреннем рынке Центробанком и Минфином в рамках бюджетного правила не давит на рубль. Это уже учтено в ценах. Другое дело, что без влияния этого фактора рубль мог бы значительно укрепиться, но законодательных нововведений или отмены данного механизма не планируется. Рубль будет оставаться относительно недооцененным по ППС (по паритету покупательной способности – прим. "Прайм") и исходя из сальдо платежного баланса России, которое в целом благоприятствует укреплению рубля", — отмечает собеседник агентства.

Не так страшен август: когда ждать новую девальвационную волну рубля

Например, S&P500 11 августа вновь обновил максимум. Растет спрос на ОФЗ, на аукционах Минфина в среду 11 августа оказался довольно большим – 110 миллиардов рублей. Средняя доходность, приближающаяся к 7% для десятилеток – фактор притока инвесторов и укрепления рубля. Фактор дивидендного сезона снизил влияние при прохождении пика выплат в первой декаде августа.

"В целом сохраняется благоприятный для укрепления рубля фон, в том числе геополитический. Возможно тестирование сильного уровня поддержки 72,5 рубля за доллар", — резюмирует Миронюк.