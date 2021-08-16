МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Китай, который выступает главным покупателем российского минтая, может использовать закрытие своих портов из-за пандемии коронавируса и добиться права добычи этой рыбы в России самому, сообщает британский аналитический центр Planet Tracker, пишет РБК. Добыча рыбы в России оказалась под угрозой

По мнению экспертов, в этой ситуации можно проследить признаки "торговой войны".

Пекин может оказывать давление на Москву, чтобы получить разрешение на вылов минтая в российских водах. Такой вывод содержится в вышедшем в июле 2021 года докладе о рынке минтая Pollockonomics, его подготовило британского некоммерческого финансового аналитического центра Planet Tracker.

Эта организация была создана для исследования рисков рыночных сбоев, которые связаны с экологическими ресурсами. Специалисты центра взаимодействуют с институциональными инвесторами и аналитиками для достижения целей устойчивого развития. В число направлений исследования входят продовольствие и использование земельных ресурсов, мировой океан и поставки морепродуктов.

Итак, отмечается в докладе, влияние Поднебесной на цепочки поставок минтая стало очевидным в начале 2021 года. Из-за практически полного закрытия китайского рынка для экспортеров минтая из России привело к резкому сокращению улова. На август 2021 года, по данным Росрыболовства, в Дальнем Востоке было добыто с начала года 1,24 миллиона тонн минтая. Это почти на 16% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.